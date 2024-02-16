МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Германия и страны ЕС и G7 намерены использовать "все законные пути" для использования доходов от активов России для Киева, говорится в заключенном между Германией и Украиной соглашении о гарантиях безопасности. Германия передаст Киеву военную помощь на семь миллиардов евро

"Германия, работая со своими партнерами в Европейском союзе и в рамках "Большой семерки", намерена продолжать использовать все законные пути через которые доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с европейским и международным правом", — сказано в тексте.

Кроме того, в документе отмечается необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба Украине. Стороны совместно со странами "Большой семерки" будут изучать возможности получения компенсации от России в пользу Украины.

В рамках соглашения Германия обязалась оказывать помощь Киеву в течение 10 лет, а также "предоставлять непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах, обеспечить свободное и демократическое будущее".