МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Все больше японцев выступают за то, что деньги, предназначенные для Украины, лучше потратить на восстановление после землетрясения 1 января и сокращение государственного долга, пишет South China Morning Post. В Японии озвучили причину поддержки Украины

Япония выделит 15,8 миллиарда иен (около 105 миллионов долларов) на план восстановления Украины. Власти Японии определили семь приоритетных областей, включая энергетику, улучшение гуманитарных условий и развитие сельского хозяйства. Страна также продолжает предоставлять нелетальное оборудование и военное снаряжение.

Украина поприветствовала инициативу Японии. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил Kyodo News, что Киев "заинтересован во всестороннем сотрудничестве с японскими предприятиями" и что он видит "огромный потенциал" в отношениях между японскими компаниями и Украиной.

Это не устраивает многих японцев.

"Мне кажется, что Япония при администрации Кисиды превращается в банкомат, выдающий наличные без каких-либо условий. Сумма налогов, собираемых с граждан страны, ограничена. Со стороны Японии слишком безответственно отправлять эти деньги на Украину", — заявил профессор международных отношений в Университете префектуры Фукуи Йоичи Шимада.

По мнению аналитиков, проблему Украины должны решать европейские страны, так как та географически удалена от Японии.

Издание отмечает, что так как Япония не является членом ни НАТО, ни Евросоюза, многие японцы считают странным тот факт, что европейские страны оказывают давление с целью увеличения взносов от Японии на помощь Украине.