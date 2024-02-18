МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировым лидерам следует положить конец бессмысленной гонке вооружений, заявила премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune. Столтенберг признал проблемы НАТО с вооружением

"Необходимо остановить бессмысленную гонку вооружений и вместо этого перенаправить ресурсы на мобилизацию столь необходимого фонда для борьбы с изменением климата. Давайте иметь в виду, что, когда на карту поставлено существование человечества, преследование узких интересов ни к чему не приведет", — сказала она в ходе выступления на панельной дискуссии по климатическому финансированию на главной площадке Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время своего первого официального зарубежного турне после победы на выборах в январе она указала, что все признают необходимость серьезного повышения нынешнего уровня международного климатического финансирования для смягчения последствий изменения климата.

"К сожалению, выделенное и доступное финансирование по борьбе с изменением климата остается крайне недостаточным. Ситуация еще больше осложняется отсутствием согласованного на международном уровне определения "климатического финансирования" и методов его учета", — пояснила премьер.

Хасина также добавила, что Бангладеш занимает седьмое место среди наиболее уязвимых к климату стран мира, хотя вклад в глобальные выбросы углерода незначителен и составляет менее 0,47% мировых выбросов, сообщает Dhaka Tribune.

"По оценкам, с сегодняшнего дня и до 2050 года наши ежегодные потери валового внутреннего продукта будут составлять 2% из-за изменения климата, а при таких темпах к 2100 году потери составят целых 9%. Около 13,3 миллиона человек в Бангладеш могут стать внутренне перемещенными лицами из-за последствий изменения климата", — сказала премьер.

По ее словам, Бангладеш тратит около 4,6% годового бюджета и 0,74% валового внутреннего продукта на адаптацию к изменению климата и устойчивость к изменению климата, причем 75% приходится на внутренние ресурсы. Целевой фонд Бангладеш по изменению климата (BCCTF) был сформирован из собственных ресурсов в 2009 году и на данный момент фонд реализовал более 800 проектов с инвестициями в размере около 480 миллионов долларов.