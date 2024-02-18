МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейские государства рассчитывали на развал России после отказа покупать ее газ, но необратимые процессы начинают наступать у них самих, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин объяснил необходимость исторической части в интервью Карлсону

"Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать", — сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

По словам российского лидера, европейская промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и энергоносители стоят дешевле.

"Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость", — пояснил Путин.

Он напомнил, что Европа боролась за понижение стоимости российских энергоресурсов, даже когда они были относительно дешевыми.

"Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно говорили, что это слишком дорого, и все боролись разными средствами, причем средствами глобального характера, боролись за то, чтобы еще понизить стоимость наших энергоресурсов. Там всякие налоги экологические придумывали, чего только не придумывали. Ну пожалуйте бриться! Теперь 300 с лишним долларов за тысячу кубов и больше", — сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что Россия никому не отказывает в энергоресурсах.

"Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот, через "Турецкий поток" идет", — сказал он.

Кроме того, Путин заявил, что европейские страны сами должны решать, покупать им российский газ или нет, а Россия обойдется и без них.

"Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся", — подчеркнул российский лидер.