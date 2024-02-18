2024-02-18T13:55:23+03:00
2024-02-18T13:55:23+03:00
2024-02-18T13:55:23+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240218/843102478.html
Путин объяснил, в чем польза снижения зависимости от поставок газа в Европу
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Когда государства Европы покупали у России газ, она получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее развиваются другие отрасли... ПРАЙМ, 18.02.2024
нефть, энергетика, экономика, новости, газ, россия, владимир путин, поставки энергоресурсов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Когда государства Европы покупали у России газ, она получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее развиваются другие отрасли экономики, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", — сказал он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.