МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Когда государства Европы покупали у России газ, она получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее развиваются другие отрасли экономики, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Путин высказался о возможности поставок газа по "Северному потоку — 2"

"Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", — сказал он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.