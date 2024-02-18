АДДИС-АБЕБА, 18 фев — ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к взаимовыгодному партнерству с Россией, заявил РИА Новости председатель комиссии регионального объединения Омар Турей. Названа дата окончательного выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

"Я думаю, что есть ряд областей, в которых ЭКОВАС сотрудничает со многими партнерами. И я уверен, что, когда мы сядем за стол с российскими друзьями, мы сможем определить области, которые принесут пользу всем нам… Мы ищем партнерство, которое поможет нам развиваться, которое объединит нас", — сказал Турей.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.

В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя выход из ЭКОВАС Буркина-Фасо, Мали и Нигера, заявила, что Россия внимательно следит за этой ситуацией. Она отметила, что в Москве рассчитывают, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога.