МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЕС обладает достаточными мощностями для производства боеприпасов для Киева, но ему не хватает финансирования, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель. Дания передала Украине всю свою артиллерию

"Очевидно, что боеприпасы для классического оружия важны, президент Зеленский говорил об этом, и мы должны делать больше и быстрее в этом вопросе. И дело не в том, что у нас не хватает мощностей, нам не хватает финансирования", — сказал он и отметил, что промышленникам нужны заказы, но будущее конфликта, по его мнению, определят беспилотники и искусственный интеллект.

Боррель также признал, что ЕС слишком часто колебался в вопросах поставок Украине новых типов вооружений. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

Кроме того, он призвал к более гибкому и решительному подходу к украинскому конфликту. "Я не думаю, что мы понимаем, что сейчас перед нами ситуация войны. Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", — сказал он.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.