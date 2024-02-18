МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем военной помощи, который ожидали от США, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

"США не способны предложить какой-либо план "Б", кроме обеспечения финансирования. Более того, европейские страны и Украина не имели возможности перегруппироваться, потому что события в американском конгрессе развивались достаточно быстро, а договоренности по распределению направлений помощи формировались в "Рамштайне" (заседания контактной группы по помощи Украине — прим. ред.) месяцами", — приводит слова Стефанишиной агентство Укринформ.

Она отметила, что союзники Украины "не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка именно США". По ее словам, у Киева нет плана "Б", только план "А" — "выжить, выстоять".

Стефанишина добавила, что Украина делает для себя выводы относительно доверия и надежности союзников, а также видит необходимость иметь несколько альтернатив.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не могут помочь Киеву без одобрения конгрессом запроса Белого дома на выделение Украине более 60 миллиардов долларов.