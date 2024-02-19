МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Киевскому режиму трудно сделать еще что-то, что могло бы нанести еще больший ущерб его публичному образу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя экспроприацию российской собственности Украиной. Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать активы России до выборов в США

"Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства. Киевскому режиму, наверное, трудно что-то сделать, что могло бы еще больше ухудшить его имидж в этом плане", — сказал он журналистам.

Ранее глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль заявил, что на данный момент Киев может направить на восстановление страны 691 подсанкционный российский актив.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.