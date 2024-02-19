МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа осознала, что полностью полагаться на американскую помощь не выйдет, поэтому сейчас ей приходится задумываться о том, как дальше быть с обороноспособностью региона. При этом некоторые члены ЕС не готовы передавать этот вопрос в ведение Брюсселя, пишет чешская Info. В США обнаружили еще одну фатальную зависимость от России

Сейчас европейские страны НАТО выделяют на совместную оборону по 2 процента своего ВВП, хотя еще в прошлом году речь шла об 1,86%. Остальные участники альянса либо пересекут двухпроцентный рубеж в этом году, либо просто увеличат расходы по возможности. Среди таких стран и Чехия.

Уверенность стран ЕС, что их защитит североамериканский ядерный "зонтик", на который они полагались со времен холодной войны, пошатнулась из-за позиции Дональда Трампа, который может вновь вернуться в Белый дом. Так же пошатнулась и вера в автоматическую активацию пятой статьи договора НАТО — в случае нападения на одного в войну вступают все.

Теперь приходится думать не о военной помощи Украине, а в первую очередь об обеспечении собственной обороноспособности. Дело не только в выделении денег, но и в способности эффективно их расходовать, восстанавливая потенциал собственных оборонных предприятий. Тут же всплывет вопрос о кооперации, чтобы не тратить деньги на дублирование функций.

Теперь странам ЕС приходится быстро пересматривать свои доктрины безопасности и отказываться от "пацифистских" воззрений. Ранее оборона никогда не была предметом общеевропейской политики и наднациональные институты в нее не вмешивались. Эта область считалась прерогативой НАТО. Но настало время включаться, и это на фоне роста госдолга и бюджетного дефицита у большинства экономик. Правительствам придется искать компромиссы. Но все ли страны готовы впустить Брюссель и в эту область и смогут ли они договориться о новшествах в обороне? Слишком много спорных вопросов, заключает издание.

Полный текст читайте на ИноСМИ