МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Polymetal пока откладывает рассмотрение вопроса о возобновлении выплаты дивидендов, сообщил глава компании Виталий Несис в ходе онлайн-конференции. Polymetal International решила продать российский бизнес

"Нужно обсудить стратегию и обосновать новую политику распределения капитала… Решение о выплате дивидендов на этот год и дальнейшая дивидендная политика будут сочетаться с этой стратегией… Мы не принимаем никаких решений по дивидендам прямо сейчас", — сказал Несис, отметив, что вопрос о дивидендах отложен до момента, когда совет директоров получит возможность обсудить все взаимосвязанные задачи.

Ранее Несис говорил, что Polymetal рассматривает вариант возобновления выплаты дивидендов, не исключались выплаты по итогам 2023 года. Промежуточные дивиденды в 2021 году в размере 0,45 доллара на акцию стали пока последними для компании. Общая сумма выплат при этом составила 213 миллионов долларов.

Maaden International Investment (дочерняя компания оманского государственного фонда Mercury Investments International, возглавляемого консорциумом инвесторов) принадлежит 23,9% акций Polymetal, менеджмент контролирует 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2% ценных бумаг.

Ранее в понедельник Polymetal объявил о заключении соглашения о продаже 100% акционерного капитала АО "Полиметалл" (российского подразделения) группе компаний "Мангазея". Сама продажа ожидается до конца марта.

В результате группа Polymetal останется вторым по величине производителем золота в Казахстане с численностью персонала более 3 тысяч человек. Ожидается, что вложения составят более 1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет, а компания сосредоточится на генерации устойчивых денежных потоков и поддержании высокого уровня ликвидности, что позволит инвестировать в проекты развития в Казахстане и других странах Средней Азии.