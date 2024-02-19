МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции. Пессимизм в Мюнхене: НАТО испугалась успехов России на Украине

"Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — пояснил он.

По его мнению, следует честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Ландсбергис посетовал, что Киев испытывает нехватку боеприпасов и вынужден отступать, а у Европы возникают проблемы, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.