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"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции. "Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , экономика, новости, ес, европа, литва, нато, габриелюс ландсбергис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции.
"Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — пояснил он.
По его мнению, следует честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Ландсбергис посетовал, что Киев испытывает нехватку боеприпасов и вынужден отступать, а у Европы возникают проблемы, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.