2024-02-19T16:21:49+03:00
2024-02-19T16:21:49+03:00
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На Украине выросло число гривневых миллионеров
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Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (более 26 тысяч долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12 тысяч официальных... ПРАЙМ, 19.02.2024
финансы, бизнес, экономика, новости, украина, гривневые миллионеры, верховная рада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (более 26 тысяч долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12 тысяч официальных миллионеров, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев.
"В 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах (за предыдущий год — ред.). Сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен… На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что количество гривневых миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек. Вместе с тем, как сообщал в октябре 2023 года бывший украинский премьер Николай Азаров, более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. В январе этого года заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько сообщала, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.