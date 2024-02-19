МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (более 26 тысяч долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12 тысяч официальных миллионеров, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев. Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

"В 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах (за предыдущий год — ред.). Сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен… На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что количество гривневых миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек. Вместе с тем, как сообщал в октябре 2023 года бывший украинский премьер Николай Азаров, более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. В январе этого года заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько сообщала, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.