МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Япония является лидером в финансировании Украины в 2024 году, ожидается, что бюджетная поддержка в первом квартале достигнет 2,2 миллиарда долларов, заявил в понедельник украинский министр финансов Сергей Марченко. Пессимизм в Мюнхене: НАТО испугалась успехов России на Украине

"Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Прямая бюджетная помощь — не исключение… В первые месяцы года Япония является самым крупным донором финансовой помощи. В первом квартале ожидается, что помощь составит около 2,2 миллиарда долларов" — приводит слова Марченко сайт минфина Украины.

Министр отметил, что предоставленная помощь жизненно важна для обеспечения экономической и финансовой стабильности страны.

По данным Марченко, Япония уже оказала поддержку Украине на сумму более 4,6 миллиарда долларов, в том числе около 372 миллионов долларов в виде грантов.

По данным ведомства, в этом году Украина планирует привлечь 37,3 миллиарда долларов от международных партнеров на социальную и гуманитарную сферы.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.