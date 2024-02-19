2024-02-19T17:02:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240219/843111273.html
Названа неожиданная страна-лидер в финансировании Украины
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Япония является лидером в финансировании Украины в 2024 году, ожидается, что бюджетная поддержка в первом квартале достигнет 2,2 миллиарда долларов, заявил в понедельник... ПРАЙМ, 19.02.2024
финансы, экономика, новости, украина, япония, финансирование украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Япония является лидером в финансировании Украины в 2024 году, ожидается, что бюджетная поддержка в первом квартале достигнет 2,2 миллиарда долларов, заявил в понедельник украинский министр финансов Сергей Марченко.
"Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Прямая бюджетная помощь — не исключение… В первые месяцы года Япония является самым крупным донором финансовой помощи. В первом квартале ожидается, что помощь составит около 2,2 миллиарда долларов" — приводит слова Марченко сайт минфина Украины.
Министр отметил, что предоставленная помощь жизненно важна для обеспечения экономической и финансовой стабильности страны.
По данным Марченко, Япония уже оказала поддержку Украине на сумму более 4,6 миллиарда долларов, в том числе около 372 миллионов долларов в виде грантов.
По данным ведомства, в этом году Украина планирует привлечь 37,3 миллиарда долларов от международных партнеров на социальную и гуманитарную сферы.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.