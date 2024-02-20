МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины после прихода к власти президента Владимира Зеленского сократился в несколько раз и не превышает 60 миллиардов долларов, поделился в беседе с агентством РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. Украина рассказала, что сделает с сотнями подсанкционных российских активов

"Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь… Какой же сейчас реальный ВВП? Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи и останется примерно 60 миллиардов. Вот это реальный ВВП, то есть он сократился, не так, как ООН считает, а сократился в разы", — заметил политик.

Азаров также добавил, что отказ от торгово-экономических связей с Россией негативно повлиял на экономическое положение Украины, так как она обладала огромным торговым преимуществом, связывая Россию и Евросоюз.

Перспективы экономического развития Украины неопределенны, согласно докладу Всемирного банка, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2 процента. Национальный банк оценил ВВП Украины за прошлый год в 6,5 триллиона гривен, в то время как дефицит бюджета составил 20,5 процента ВВП, что стало рекордным показателем для страны.

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