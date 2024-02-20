МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В будущем Украина не имеет иной альтернативы кроме восстановления связей с Россией, ЕС не может заменить ей российский рынок, рассказал в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Азаров оценил ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана

"Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет. Вот эти десять лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, правовые соглашения в рамках СНГ, в рамках наших взаимоотношений с Россией, показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации", — заявил он.

По мнению Азарова, ЕС не способен заменить для Украины российский рынок. "Десять лет прошло, что, открылся разве рынок Европейского союза для украинских товаров? Нет, даже вон поляки-фермеры взяли заблокировали границу, да и все дела", — пояснил он.

Экс-премьер также отметил, что принятое в 2013 году Киевом решение перенести подписание соглашения об ассоциации на условиях ЕС было глубоко продуманным и прошедшие с Евромайдана десять лет это доказали. Польские охотники присоединились к протестам фермеров

Польско-украинские отношения серьезно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года. Это произошло сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом стал Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

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