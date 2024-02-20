МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Другие государства не поддержат стремление киевского режима вернуть украинскую часть зарубежных активов СССР, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Экс-премьер раскрыл объем реального ВВП Украины

Фонд госимущества и МИД Украины решили создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили ранее в фонде.

"Этот вопрос неоднократно, я подчеркиваю, поднимался, но как поднимался, так и опускался, потому что никаких правовых оснований, никаких, у киевского режима сейчас поднимать этот вопрос нет. Любые правительства зарубежные, которые рассчитались с Россией по своим обязательствам, Украину не поддержат. Так что это все пустое", — пояснил Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего Советского Союза за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР (так называемый "нулевой вариант"). По словам Путин, Киев до сих пор не выполнил обязательства по передаче своих зарубежных активов. В среду экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Киев рискует получить иск на миллиарды долларов от России, которая потребует вернуть долги СССР.

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