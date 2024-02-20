МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа слишком полагается на Вашингтон в вопросах обороны, при этом недоинвестированные Брюсселем в ОПК триллионы долларов, легли бременем на плечи американских налогоплательщиков, заявил сенатор-республиканец из США Джеймс Дэвид Вэнс. Пессимизм в Мюнхене: НАТО испугалась успехов России на Украине

"Соединенные Штаты слишком долго обеспечивали Европе безопасность. После окончания холодной войны европейские страны пошли на глубокие сокращения своих оборонных бюджетов. По оценкам, континент потратил бы дополнительно 8,6 триллиона долларов на оборону за 30 лет, если бы сохранил уровень военных расходов времен холодной войны", — возмутился он в статье для Financial Times.

Оборонный бюджет США подходит к триллиону долларов в год, а деньги, которые Европа экономила за счет Вашингтона, можно считать лишним "налогом для американского народа", считает Вэнс.

"Американцы хотят видеть в Европе союзников, а не государства-клиенты, и наша щедрость на Украине подходит к концу. Европейцы должны восстанавливать свой промышленный и военный потенциал. И Европе следует подумать, как именно она собирается жить с Россией, когда война на Украине закончится", — заключил сенатор.

По мнению Вэнса, для Европы настало время встать на ноги в оборонном плане притом, что украинский конфликт "вскрыл шокирующую слабость оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантики".

По словам сенатора, в Европе и США "раздробленная оборонная промышленность производит ограниченное количество самого современного оружия на Земле, но с трудом производит тяжелое вооружение со скоростью и в масштабах, необходимых для победы в крупном конфликте".

"Россия производит в два раза больше артиллерийских снарядов каждый месяц, чем Европа и США вместе взятые", — констатировал политик.

Он также отметил, что при текущих темпах производства Запад потратит годы на восполнение военных запасов после украинского конфликта, "даже если прекратить сегодня поставку критически важных оборонных запасов".

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.