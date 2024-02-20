МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Скоро Россия вступит в третий год конфликта с Украиной и у нее беспрецедентное количество денег в казне, пишет CNN. Reuters: Индия нашла, чем рассчитаться с Россией за нефть Sokol

Такое богатство Москва смогла получить благодаря рекордно проданной нефти в Индию в прошлом году (на сумму 37 миллиардов долларов). Часть этой нефти Индия перерабатывает на своих НПЗ, и в дальнейшем перепродает полученные нефтепродукты в США (в прошлом году экспорт составил более 1 миллиарда долларов). Все это делается открыто и не подпадает под санкции.

Продажи российской нефти в Индию являются полностью законными. Однако, как пишет CNN, эксперты не исключают, что в перевозке российской нефти могут участвовать танкеры "теневого флота", которые скрывают свои данные о том, с кем и как они торгуют.

Индия объясняет свои закупки у России необходимостью поддержания низких мировых цен на нефть. Российское сырье обходится Нью-Дели дешевле, чем из стран Ближнего Востока. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил на прошлой неделе CNBC: "Если мы начнем покупать больше ближневосточной нефти, цена не будет на уровне 75 или 76 долларов. Это будет 150 долларов". Против российской нефти включили новые санкции, пишет СМИ

Благодаря продаже нефти своим партнерам, Россия увеличила доходы бюджета до рекордных 320 миллиардов долларов в 2023 году, и впредь они вырастут еще больше. Согласно анализу публичных данных Министерства финансов России, проведенному экономистом RAND Говардом Шацем, доходы и расходы бюджета РФ в 2023 году были на рекордно высоком уровне. Однако полностью сбалансировать их не удалось — несмотря на скачок доходов, дефицит федерального бюджета оказался третьим по величине после 2022 и 2020 годов, говорит эксперт.