МОСКВА, 21 фев ПРАЙМ. Экономический союз Украины и Евросоюза невозможен, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. Азаров оценил ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана

"Но не может быть экономического союза (Украины с ЕС — ред.). При тех данных, которые я перечислял — и по производительности труда, и по ценам, и по промышленному производству, и по экспорту — этого невозможно сделать", — пояснил он.

По словам Медведчука, что трезвые умы в Европе говорят, что для принятия Украины в ЕС требуется еще три-пять лет, "и вообще, чтобы закончилась война".

"То есть это не реальные показатели, потому что уже сегодня нет Украины. О какой Украине можно говорить через пять лет? Я считаю, это просто полнейшая бессмысленная абстракция", — заключил он.

Госпереворот на Украине 22 февраля 2014 года осуществила вооруженная оппозиция при поддержке США. Украинский парламент незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран ЕС, выступивших накануне гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.

Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.