МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. Шольц раскрыл, почему конфликт на Украине сильно ударил по Германии

По его словам, "экономические издержки Германии" в связи с конфликтом на Украине, "вероятно, превышают 200 миллиардов евро". "Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", — добавил он.

Сообщается, что конфликт на Украине вызвал в ФРГ рост цен на электроэнергию, разрушил устоявшиеся цепочки поставок и создал нагрузку на мировую экономику, что повлекло дополнительные проблемы для ориентирующейся на экспорт страны.

Фрацшер добавил, что сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами.

"Немецкое государство в первую очередь поддерживает энергоемкие компании массивными субсидиями, но людям с низкими доходами приходится существенно затягивать пояса", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.