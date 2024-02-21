Фрацшер: Германия потеряла более 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
По его словам, "экономические издержки Германии" в связи с конфликтом на Украине, "вероятно, превышают 200 миллиардов евро". "Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", — добавил он.
Сообщается, что конфликт на Украине вызвал в ФРГ рост цен на электроэнергию, разрушил устоявшиеся цепочки поставок и создал нагрузку на мировую экономику, что повлекло дополнительные проблемы для ориентирующейся на экспорт страны.
Фрацшер добавил, что сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами.
"Немецкое государство в первую очередь поддерживает энергоемкие компании массивными субсидиями, но людям с низкими доходами приходится существенно затягивать пояса", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/state_regulation/20240221/843126808.html