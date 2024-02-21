МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский союз утвердил очередной пакет санкций против России, об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на источники. Россия и Венесуэла добьются справедливости в деле активов, заявил Лавров

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

"ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России", — сказано в публикации издания.

Отмечается, что в перечень не попали новые отраслевые меры. Однако, по словам источников, санкции ввели против около 200 компаний и физических лиц.

Ранее газета Politico писала, что Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.