МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Британские компании, экспортирующие в Евросоюз пищевую продукцию, за три года понесли более 170 миллионов фунтов стерлингов дополнительных расходов из-за бюрократических сложностей, связанных с выходом страны из евроблока, пишет в среду издание Guardian. В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

"Предприятия пищевой промышленности, отправляющие продукцию в ЕС, вынуждены нести дополнительные расходы на экспорт в размере 170 миллионов фунтов стерлингов из-за бюрократических проволочек, связанных с Brexit, причем для некоторых экспортеров эти изменения были названы "катастрофическими", – сказано в статье.

Ссылаясь на анализ "Рабочей группы по санитарной и фитосанитарной сертификации" (SPS Certification Working Group), газета сообщает, что в соответствии с новыми правилами для британских экспортеров в ЕС после выхода из блока, они оформили с декабря 2020 года более 852 тысяч сертификатов на рыбную, мясную и молочную продукцию, что стоило компаниями более 170 миллионов фунтов стерлингов.

Уточняется, что только за последние 12 месяцев экспортеры заплатили более 58 миллионов фунтов, допрасходы привели к резкому сокращению экспорта, особенно среди мелких предпринимателей, а объем экспорта мясной продукции в ЕС снизился на 17% с 1,53 миллиардов фунтов 2019 года до 1,26 миллиардов в 2023.

В "Ассоциации производителей охлажденных продуктов питания" (Chilled Food Association) добавляют, что сертификаты представляют лишь один из расходных пунктов, с которыми пришлось столкнуться производителям из-за бюрократических трудностей, но реальная цифра будет гораздо выше, если учитывать дополнительные административные расходы и траты на дополнительный персонал.

После официального выхода Великобритании из единого рынка в январе 2021 года Евросоюз обязал экспортеров продуктов питания животного происхождения проводить ветпроверки грузов и оформлять экспортные сертификаты здоровья (EHC) перед их отправкой. В прошлом месяце Лондон ввел ответные меры, что вызвало опасения, что некоторые экспортеры из ЕС могут перестать экспортировать продукцию в Королевство из-за дополнительных расходов, напоминает Guardian.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря.