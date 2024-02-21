2024-02-21T12:57:00+03:00
2024-02-21T13:05:00+03:00
2024-02-21T12:57:00+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240221/843129315.html
В Совете ЕС рассказали, когда официально одобрят 13-й пакет санкций
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило председательство Бельгии в Совете... ПРАЙМ, 21.02.2024
экономика, новости, ес, россия, санкции против рф, 13-й пакет санкций против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375457.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375457.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375453.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375453.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375449.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/54/832375449.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240220/843116562.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что послы ЕС договорились о 13-м пакете санкций против России, который включит в себя меры против 200 физических и юридических лиц.
"Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля", — говорится в сообщении представительства в соцсети Х.