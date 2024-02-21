МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС. Вторичные санкции США осложнили торговлю Турции и России, пишут СМИ

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что послы ЕС договорились о 13-м пакете санкций против России, который включит в себя меры против 200 физических и юридических лиц.

"Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля", — говорится в сообщении представительства в соцсети Х.