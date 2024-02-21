МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об упрощении правил обоснования нулевой ставки НДС с 1 апреля 2025 года для ряда услуг при перевозках, сообщается на сайте Минфина России. Минфин подготовит документы для запуска обмена замороженных активов

"Документальное подтверждение нулевой ставки НДС упростят. Такой законопроект приняли на заседании правительства РФ", — говорится в сообщении.

"С 1 апреля 2025 года в налоговые органы будет представляться реестр сведений из перевозочных документов при оказании транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и контейнеров, а также при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом. Представлять копии документов с отметками таможенных органов больше не потребуется", — пояснили в Минфине.

Там также отметили, что упрощается также процедура подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС на услуги международной перевозки товаров и транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки товаров на автомобиле. "Так, предлагается исключить требования о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах", — отмечается в сообщении.

Документ разработан в рамках дорожной карты реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" и "Экспорт товаров и услуг", также сообщается на сайте.