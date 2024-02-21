Правительство одобрило проект об упрощении правил обоснования нулевой ставки НДС
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об упрощении правил обоснования нулевой ставки НДС с 1 апреля 2025 года для ряда услуг при перевозках, сообщается на сайте Минфина России.
"Документальное подтверждение нулевой ставки НДС упростят. Такой законопроект приняли на заседании правительства РФ", — говорится в сообщении.
"С 1 апреля 2025 года в налоговые органы будет представляться реестр сведений из перевозочных документов при оказании транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и контейнеров, а также при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом. Представлять копии документов с отметками таможенных органов больше не потребуется", — пояснили в Минфине.
Там также отметили, что упрощается также процедура подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС на услуги международной перевозки товаров и транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки товаров на автомобиле. "Так, предлагается исключить требования о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах", — отмечается в сообщении.
Документ разработан в рамках дорожной карты реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" и "Экспорт товаров и услуг", также сообщается на сайте.
https://1prime.ru/state_regulation/20240221/843134806.html