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Токаев отметил вклад Путина в успехи России
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Россия под руководством президента Владимира Путина достигает впечатляющих результатов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Все мы в ожидании президентских выборов,... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , экономика, новости, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АСТАНА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия под руководством президента Владимира Путина достигает впечатляющих результатов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных, впечатляющих успехов. По сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня", — сказал он в среду в Казани в ходе переговоров с Путиным.
Токаев прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
Президент Казахстана отметил, что экономика РФ, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности она стала первой в Европе, что естественным образом положительно сказывается на ходе сотрудничества между двумя странами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.