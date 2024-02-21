АСТАНА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия под руководством президента Владимира Путина достигает впечатляющих результатов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана

"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных, впечатляющих успехов. По сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня", — сказал он в среду в Казани в ходе переговоров с Путиным.

Токаев прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Президент Казахстана отметил, что экономика РФ, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности она стала первой в Европе, что естественным образом положительно сказывается на ходе сотрудничества между двумя странами.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.