МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Германия вновь столкнулась с резким падением промышленного производства после шести месяцев восстановления, следует из сообщения S&P Global. В ФРС раскрыли угрозу для экономики самих Соединенных Штатов

Промышленное производство в ФРГ начало сокращаться в июле 2022 года: тогда индекс деловой активности в этом секторе упал ниже 50 пунктов, последние 20 месяцев он выше этой отметки не поднялся. Своего пика спад достиг в июле прошлого года — лишь 38,8 пункта, затем темпы падения начали сокращаться — в результате индекс достиг в январе одиннадцатимесячного максимума в 45,5.

Однако в феврале индекс вновь рухнул в месячном выражении — и сразу до 42,3, то есть уровня, который сигнализирует о надвигающейся рецессии.

Аналитики объясняют ускорение темпов сокращения резким падением выпуска и слабым спросом на товары. Кроме того, резко сократились новые заказы в промышленном секторе, а также произошло "широкомасштабное сокращение новых экспортных операций".

Индекс деловой активности в промышленной сфере рассчитывается S&P Global на основе опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности и является опережающим индикатором по ВВП. Значение выше 50 указывает на рост сектора, ниже 50 — на сокращение. Некоторые экономисты выделяют еще уровни в 45 и 42 пункта: если показатели находятся ниже этих отметок в течение длительного времени, то, соответственно, идет упадок промышленности и надвигается рецессия.