КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Татарстане стабильная, валовый региональный продукт по итогам 2023 года превысил 4,1 триллиона рублей, инвестиции в основной капитал составили свыше 1 триллиона рублей, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Аналитики оценили ущерб мировой экономике от кризиса в Красном море

"Самое главное — социально-экономическая ситуация стабильная. Валовой региональный продукт — 4,1 триллиона рублей… по объемам промышленной продукции — 4,7 триллиона рублей", — сказал Минниханов.

Один из главных критериев, по словам главы республики — инвестиции в основной капитал. "Мы ушли за 1 триллион рублей с ростом 111%. Объемы строительных работ — 708 миллиардов рублей, тоже с ростом 15%. Все строится, все движется", — уточнил он.

Минниханов отметил, что в республике добывается свыше 35 миллионов тонн нефти, добыча ограничена параметрами ОПЕК. В прошлом году в Татарстане переработано 23,7 миллиона тонн нефти с глубиной более 99%. По его информации, в нефтехимии большие перспективы: в 2025 году планируется запустить крупный комплекс "Этилен-600", который позволит удвоить производство этилена и его производных.

По словам главы Татарстана, есть падение в растениеводстве из-за засухи, но, несмотря на все сложности, республика все равно собрала 3,6 миллиона тонн зерна, животноводство кормами обеспечено.