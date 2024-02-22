С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета от курсовых экспортных пошлин с начала 2024 года уже составили около 46 миллиардов рублей, сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. ФТС отчиталась о доходах бюджета от курсовой экспортной пошлины в 2023 году

"За прошлый год мы порядка 140 миллиардов (рублей) собрали. В этом году, вот на вчерашний день, около 46 миллиардов рублей собрали этих гибких экспортных пошлин", — сказал он журналистам.

Давыдов отметил, что курсовая экспортная пошлина является не столько фискальной мерой, сколько инструментом регулирования рынка и курса рубля по отношению к доллару и евро.

C 1 октября 2023 года в России в отношении широкой номенклатуры товаров введены вывозные таможенные пошлины, размер которых привязан к курсу рубля. Новые ставки пошлин распространяются в том числе на алкоголь, табак, рыбу, молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, какао; а также на продукцию горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценные металлы и удобрения.