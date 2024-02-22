2024-02-22T16:21:20+03:00
2024-02-22T16:21:20+03:00
2024-02-22T16:21:20+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240222/843146748.html
ФТС назвала объем дохода бюджета России от курсовых экспортных пошлин
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доходы федерального бюджета от курсовых экспортных пошлин с начала 2024 года уже составили около 46 миллиардов рублей, сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы... ПРАЙМ, 22.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, фтс, курсовые пошлины
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096823.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096823.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096822.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096822.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096821.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096821.jpg
https://1prime.ru/finance/20240219/843105910.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета от курсовых экспортных пошлин с начала 2024 года уже составили около 46 миллиардов рублей, сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"За прошлый год мы порядка 140 миллиардов (рублей) собрали. В этом году, вот на вчерашний день, около 46 миллиардов рублей собрали этих гибких экспортных пошлин", — сказал он журналистам.
Давыдов отметил, что курсовая экспортная пошлина является не столько фискальной мерой, сколько инструментом регулирования рынка и курса рубля по отношению к доллару и евро.
C 1 октября 2023 года в России в отношении широкой номенклатуры товаров введены вывозные таможенные пошлины, размер которых привязан к курсу рубля. Новые ставки пошлин распространяются в том числе на алкоголь, табак, рыбу, молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, какао; а также на продукцию горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценные металлы и удобрения.