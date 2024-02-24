БРАТИСЛАВА, 24 фев — ПРАЙМ. Общий объем оказанной Украине помощи со стороны Словакии, включая военную помощь и помощь беженцам, оценивается на уровне 1 миллиарда евро, сообщил в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава Минсельхоза Словакии приехал поддержать протестующих фермеров

"Общая сумма, если мы посчитаем… Та помощь, которая страна оказала беженцам (с Украины — прим. ред.), а к ней если добавить ту массивную военную помощь, которую оказала предыдущее правительство в виде самолетов, системы С-300, то это 1 миллиард евро", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".

Правительство Словакии ранее вдвое сократило размер базового пособия, используемого для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет. Кабмин также не продлил период, на который рассчитаны данные пособия (истекает 31 марта 2024 года), уточняется, что это должно промотивировать беженцев в Словакии включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников.

Ранее сообщалось, что Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.