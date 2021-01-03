МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На сегодняшний день основными производителями 5G-оборудования в мире являются компании Huawei, Ericsson и Nokia. Несмотря на то, что притеснение китайской Huawei предоставляет конкурентные преимущества двум оставшимся фирмам, глава Ericsson Берье Экхольм заявил в своем обращении к министру торговли Анн Линде, что компания покинет рынок Швеции, если власти страны не прекратят давление на Huawei. Об этом сообщает агентство Блумберг. СМИ: Китай "накажет" Nokia и Ericsson, если ЕС примет меры против Huawei

"Если запрет на Huawei не будет снят, Ericsson покинет Швецию", — сказал Экхольм.

В ответ на заявление главы Ericsson министр торговли Швеции сообщила, что правительство страны не может снять запрет в отношении Huawei, поскольку решение было принято на базе рекомендаций шведского министерства обороны.

Напомним, что 20 октября 2020 года Почтовое и телекоммуникационное агентство (PTS) Швеции объявило запрет на использование оборудования китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE для построения шведской сети 5G. Власти страны были обеспокоены усилением шпионской деятельности против Швеции со стороны Китая, в связи с чем было принято решение ограничить деятельность китайских компаний, имеющих тесную связь с правительством КНР.

Позже власти Китая заявили, что могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам — финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США и Великобритании, лишив компанию Huawei доступа к мобильной сети 5G на территории стран союза.