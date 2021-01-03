Ericsson заявила о возможном уходе из Швеции
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На сегодняшний день основными производителями 5G-оборудования в мире являются компании Huawei, Ericsson и Nokia. Несмотря на то, что притеснение китайской Huawei предоставляет конкурентные преимущества двум оставшимся фирмам, глава Ericsson Берье Экхольм заявил в своем обращении к министру торговли Анн Линде, что компания покинет рынок Швеции, если власти страны не прекратят давление на Huawei. Об этом сообщает агентство Блумберг.
"Если запрет на Huawei не будет снят, Ericsson покинет Швецию", — сказал Экхольм.
В ответ на заявление главы Ericsson министр торговли Швеции сообщила, что правительство страны не может снять запрет в отношении Huawei, поскольку решение было принято на базе рекомендаций шведского министерства обороны.
Напомним, что 20 октября 2020 года Почтовое и телекоммуникационное агентство (PTS) Швеции объявило запрет на использование оборудования китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE для построения шведской сети 5G. Власти страны были обеспокоены усилением шпионской деятельности против Швеции со стороны Китая, в связи с чем было принято решение ограничить деятельность китайских компаний, имеющих тесную связь с правительством КНР.
Позже власти Китая заявили, что могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам — финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США и Великобритании, лишив компанию Huawei доступа к мобильной сети 5G на территории стран союза.
https://1prime.ru/telecom/20210103/832737515.html