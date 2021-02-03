МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi заблокировала возможность установки Google-сервисов на ряде производимых смартфонов, пишет издание GizmoChina.

Как подтвердили представители китайского гиганта, на смартфоны, которые первоначально не были заточены на сервисную структуру американского программного обеспечения Google, установить приложения этой компании невозможно.

"Это неудивительно, ведь большинство устройств в Китае не поддерживают Google Media Services (GMS), так как сервисы компании запрещены в стране", — отмечает издание.

В настоящее время производитель гаджетов не раскрыл полный список смартфонов, на которые нельзя устанавливать сервисы Google. Тем не менее, некоторые пользователи рассказали изданию, что к такого рода моделям можно отнести как минимум Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G.

Ограничения распространяются устройства, продаваемые в Китае. Покупатели из других стран могут устанавливать на свои девайсы Google-сервисы.

Xiaomi развивает собственную оболочку MIUI для операционной системы Android, а жалобы владельцев смартфонов на отключение сервисов Google стали появляться после релиза новой версии прошивки — MIUI 12.5.