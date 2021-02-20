МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp все же принял решение обновить политику конфиденциальности, несмотря на недовольство пользователей. В Банке России спрогнозировали популярное мошенничество в 2021 году

Итак, WhatsApp все же изменит политику конфиденциальности: приложение будет поделиться персональными данными своих пользователей с головной компанией Facebook (владеет мессенджером).

Как отметили в компании, эти изменения никоим образом не повлияют на конфиденциальность общения в мессенджере.

Новое соглашение пользователей вступит в силу 15 мая текущего 2021 года.

В официальном блоге WhatsApp менеджеры пишут о том, что из-за изменений политики конфиденциальности приложение не сможет читать или слушать сообщения своих пользователей. Они отмечают, что в интернете много дезинформации по вопросу грядущего нововведения.

"Мы работаем над новыми способами общения с компаниями в чатах и совершения покупок — функциями, которыми вы будете пользоваться исключительно по своему желанию", — пояснили позицию в WhatsApp.

Напомним, что впервые о таком решении было объявлено в январе этого года. Сразу после этого начался массовый исход пользователей из приложения на другие платформы. С критикой таких действий со стороны приложения выступили власти ряда стран. Тогда WhatsApp временно отложил вступление новых правил в силу.