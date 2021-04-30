МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки

"Роскомнадзор напомнил руководству Twitter о необходимости выполнения упомянутых договорённостей в срок до 15 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти.