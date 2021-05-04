МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователи Telegram из России сообщают во вторник о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Рекордное число компаний США отчитались лучше прогнозов рынка

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 11.16 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (84%) и проблемы с отправкой сообщений (15%).

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".