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Downdetector: пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе
Телеком
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Пользователи Telegram из России сообщают во вторник о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 04.05.2021
россия, telegram, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователи Telegram из России сообщают во вторник о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 11.16 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (84%) и проблемы с отправкой сообщений (15%).
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".