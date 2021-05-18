МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.30 мск. Согласно данным портала, технические неполадки наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию.

Около 75% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 20% — на загрузку сайта, около 5% из них не могут войти в свою учетную запись.

Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.