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2021
https://1prime.ru/telecom/20210518/833689092.html
Downdetector: пользователи Youtube в ряде стран сообщают о сбоях в работе
Телеком
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 18.05.2021
youtube, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.30 мск. Согласно данным портала, технические неполадки наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию.
Около 75% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 20% — на загрузку сайта, около 5% из них не могут войти в свою учетную запись.
Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.