МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Twitter в России оштрафовали уже на 27,9 миллиона рублей

"Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.

Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.