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2021
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Google получил штраф на 3,5 миллиона рублей за ссылки на закрытые ресурсы
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... ПРАЙМ, 27.05.2021
регулирование интернета, роскомнадзор, google, новости, технологии, телеком
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал Google за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
"Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.
Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.
Ранее суд уже штрафовал компанию на 6 миллионов рублей за-за неудаление запрещенного контента.