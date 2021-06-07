МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы. Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупок в кредит и рассрочку

"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", — говорится в сообщении.

С жалобой на американскую компанию обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. Уточняется, что решение было принято регулятором в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей веб-сайтов и мобильных приложений в ущерб конкурентам. По заявлению регулятора, Google предоставлял преференции своим собственным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DoubleClick for Publishers (DFP), так и платформы SSP AdX.

Как отмечается в коммюнике антимонопольного ведомства, компания Google не оспаривала изложенные регулятором факты и пожелала заключить мировое соглашение с антимонопольной службой. Ее просьба была удовлетворена. Google также предложил обязательства, которые были приняты службой. Они касались изменения принципа работы DFP и AdX.