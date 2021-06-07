2021-06-07T12:17:00+03:00
2021-06-07T14:02:04+03:00
2021-06-07T12:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecom/20210607/833871907.html
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы. "Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220... ПРАЙМ, 07.06.2021
антимонопольные претензии, google, франция, новости, технологии, телеком
https://1prime.ru/images/83244/16/832441624.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/16/832441624.jpg
https://1prime.ru/images/83244/16/832441621.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/16/832441621.jpg
https://1prime.ru/images/83244/16/832441618.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/16/832441618.jpg
https://1prime.ru/business/20210607/833870327.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы.
"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", — говорится в сообщении.
С жалобой на американскую компанию обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. Уточняется, что решение было принято регулятором в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей веб-сайтов и мобильных приложений в ущерб конкурентам. По заявлению регулятора, Google предоставлял преференции своим собственным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DoubleClick for Publishers (DFP), так и платформы SSP AdX.
Как отмечается в коммюнике антимонопольного ведомства, компания Google не оспаривала изложенные регулятором факты и пожелала заключить мировое соглашение с антимонопольной службой. Ее просьба была удовлетворена. Google также предложил обязательства, которые были приняты службой. Они касались изменения принципа работы DFP и AdX.