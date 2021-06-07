МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram является главным источником новостей для 75% русскоязычных пользователей, новостные каналы читают четыре из пяти опрошенных, показало исследование сервиса аналитики telegram-каналов TGStat.ru.

Исследование русскоязычной аудитории мессенджера Telegram проводилось с 26 апреля по 12 мая 2021 года при поддержке 900 различных Telegram-каналов и десятка популярных Telegram-ботов. Также ссылка на опрос была распространена в более чем 7500 российских групповых чатов.

"75% опрошенных отмечают, что Telegram для них — главный источник новостей. Почти 70% пользователей выбирают Telegram в том числе из-за того, что он, по их мнению, удобнее аналогов", — говорится в исследовании. Новостные каналы читают четыре из пяти опрошенных. Больше половины пользователей подписаны на развлекательные, образовательные или политические каналы.

Аналитики также отметили, что Telegram многими используется и для довольно утилитарных нужд: пересылка файлов или ссылок с одного своего устройства на другое (почти каждым вторым), создание заметок (35%), облачное хранилище (27% опрошенных).

Согласно исследованию, в русскоязычном Telegram сейчас более 300 тысяч каналов, но половина пользователей подписаны меньше чем на 15, а больше 25 каналов в подписках у 33% опрошенных. Треть пользователей читает до пяти каналов, еще 29% — 6-10 каналов. Меньше половины опрошенных читают больше 10 каналов. Шохин предложил Думе обсудить платежи в криптовалюте для обхода санкций

Больше чем у 40% пользователей уведомления выключены всегда для всех каналов, еще у 38% включены для нескольких избранных. Больше чем у десяти каналов уведомления включены лишь у 10% пользователей.

Больше всего российских пользователей мессенджера проживает в Москве — 33% и Санкт-Петербурге — 13%. Популярнее всего мессенджер у возрастной группы "25-34 года".