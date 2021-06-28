МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Представленный осенью прошлого 2020 года iPhone SE стал рекордно подешевел, пишет Hi-Tech Mail.ru. Найден способ снижения цен в магазинах

Как следует из каталога издания, самый доступный в линейке американской компании Apple телефон с объемом памяти в 64 гигабайта можно купить в России за 33 370 рублей.

На официальном сайте Apple и у партнеров компании телефон доступен за 40 тысяч рублей.

"Новые айфоны стоят дорого. Зато "бюджетный" iPhone SE сейчас продается на четверть дешевле", — отмечает издание.

Напомним, что осенью прошлого года iPhone SE вышел с 4,7-дюймовым IPS-экраном, кнопкой Home, процессором Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 мегапикселей. У телефона влагозащита по стандарту IP67, NFC, дактилоскопический сенсор Touch ID.

Этот смартфон — преемник оригинального iPhone SE, который вышел в продажу в 2016 году, но сейчас он недоступен для покупки.