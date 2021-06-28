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https://1prime.ru/telecom/20210628/834048181.html
Самый доступный iPhone рекордно подешевел
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Представленный осенью прошлого 2020 года iPhone SE стал рекордно подешевел, пишет Hi-Tech Mail.ru. Как следует из каталога издания, самый доступный в линейке американской компании... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Представленный осенью прошлого 2020 года iPhone SE стал рекордно подешевел, пишет Hi-Tech Mail.ru.
Как следует из каталога издания, самый доступный в линейке американской компании Apple телефон с объемом памяти в 64 гигабайта можно купить в России за 33 370 рублей.
На официальном сайте Apple и у партнеров компании телефон доступен за 40 тысяч рублей.
"Новые айфоны стоят дорого. Зато "бюджетный" iPhone SE сейчас продается на четверть дешевле", — отмечает издание.
Напомним, что осенью прошлого года iPhone SE вышел с 4,7-дюймовым IPS-экраном, кнопкой Home, процессором Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 мегапикселей. У телефона влагозащита по стандарту IP67, NFC, дактилоскопический сенсор Touch ID.
Этот смартфон — преемник оригинального iPhone SE, который вышел в продажу в 2016 году, но сейчас он недоступен для покупки.