МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российская госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе текущего 2021 года планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Китай хочет войны с Западом за небо

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы комиссии.

Изначально разрешение выдавалось операторам в 2011 году, срок его действия истекает 8 сентября.

Однако, чтобы получить продление, операторы будут должны выполнить ряд условий.

В материалах ГКРЧ в частности говорится, что с 2023 года операторы будут должны строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, которое внесено в единый реестр российской электронной продукции.

Софт, который используют, к примеру, базовые станции, должен быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Также операторы будут обязаны строить сети 4G в сельской местности, без этого разрешение не продлят.