Samsung Electronics во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль до 8,34 миллиарда долларов
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 9,63 триллиона вон (около 8,34 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.
Операционная прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 1,5 раза — до 12,57 триллиона вон (около 10,8 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 20% — до 63,67 триллиона вон (около 55,1 миллиарда долларов).
В начале июля Samsung Electronics прогнозировала выручку во втором квартале на уровне 63 триллиона вон (54,5 миллиарда долларов), а операционную прибыль – 12,5 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов).
Акции компании дешевеют на бирже Сеула на 0,6%.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
https://1prime.ru/telecom/20210729/834323903.html