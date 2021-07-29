МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 9,63 триллиона вон (около 8,34 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США

Операционная прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 1,5 раза — до 12,57 триллиона вон (около 10,8 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 20% — до 63,67 триллиона вон (около 55,1 миллиарда долларов).

В начале июля Samsung Electronics прогнозировала выручку во втором квартале на уровне 63 триллиона вон (54,5 миллиарда долларов), а операционную прибыль – 12,5 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов).

Акции компании дешевеют на бирже Сеула на 0,6%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.