Zoom заплатит за нарушение конфиденциальности в США
СМИ сообщили, что Zoom заплатит $85 миллионов за урегулирование иска о нарушении конфиденциальности
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ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Компания Zoom Video Communications, создавшая платформу Zoom, выплатит 85 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей в США, сообщает газета New York Times.
Как сообщается, иск был подан весной прошлого года. По словам пользователей, Zoom передавал их личные данные другим интернет-сервисами, таким как Facebook, Google и LinkedIn, а также допускал случаи так называемого "зумбомбинга", когда злоумышленники "захватывали" чужие видеоконференции и выводили на экран материалы оскорбительного и порнографического характера.
Компания также согласилась проводить для сотрудников обучение в сфере обеспечения конфиденциальности и обработки данных пользователей. "Обеспечение безопасности и конфиденциальности наших пользователей — приоритетные задачи для Zoom", — говорится в заявлении компании, которое приводит газета.
В соответствии с условиями урегулирования, которое еще должно быть одобрено федеральным судьей, подписчики Zoom могут получить возврат в размере 15% от своей основной подписки или компенсацию в размере $25 — в зависимости от того, какая сумма будет больше.