ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Компания Zoom Video Communications, создавшая платформу Zoom, выплатит 85 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей в США, сообщает газета New York Times. США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

Как сообщается, иск был подан весной прошлого года. По словам пользователей, Zoom передавал их личные данные другим интернет-сервисами, таким как Facebook, Google и LinkedIn, а также допускал случаи так называемого "зумбомбинга", когда злоумышленники "захватывали" чужие видеоконференции и выводили на экран материалы оскорбительного и порнографического характера.

Компания также согласилась проводить для сотрудников обучение в сфере обеспечения конфиденциальности и обработки данных пользователей. "Обеспечение безопасности и конфиденциальности наших пользователей — приоритетные задачи для Zoom", — говорится в заявлении компании, которое приводит газета.

В соответствии с условиями урегулирования, которое еще должно быть одобрено федеральным судьей, подписчики Zoom могут получить возврат в размере 15% от своей основной подписки или компенсацию в размере $25 — в зависимости от того, какая сумма будет больше.