МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российские власти, принимая решение о продлении разрешений на использование частот для мобильной связи четвертого поколения (4G), согласовали с операторами дополнительные социальные обязательства, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селах

"Дополнительно при принятии решения, в понедельник это решение принимали, о продлении частот, которые используются для скоростного мобильного интернета, мы смогли согласовать с операторами связи дополнительные социальные обязательства", — сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах численностью более тысячи человек населения", — сообщил глава Минцифры.

Он добавил, что операторы также согласились покрыть сетями за счет собственных средств более 80% федеральных трасс в 2024 году.

Кроме того, Минцифры ввело ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, с 2023 года они должны быть произведены в России. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования российские власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.

Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей такого оборудования и создать конкурентную среду.