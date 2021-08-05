МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" вновь избрал своим председателем специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, следует из материалов компании. Покупатели "Ростелекома" готовы поднять бумаги с минимумов

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Ростелеком" Иванова Сергея Борисовича", — говорится в сообщении.

Иванов возглавляет совет директоров "Ростелекома" с 2015 года.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБу — 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.