МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских сотовых операторов МТС планирует в первом полугодии 2022 года закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО "БИК") независимому оператору, пишет "Коммерсант". Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

По данным издания, на актив есть два основных претендента — Kismet Capital Group и "Сервис-Телеком".

На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов компаний "Вымпелком" и "МегаФон" портфель МТС мог быть оценен в 90-100 миллиардов рублей, пишет издание.

Опрошенные аналитики прогнозируют, что эта сделка станет решающей в формировании российского рынка башенной инфраструктуры.

О продаже башенного бизнеса МТС изданию рассказал президент компании Вячеслав Николаев. "Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа". — отметил он.

Сейчас активные переговоры и сделка может быть закрыта в первом полугодии 2022 года.

"Мы долго занимались этим бизнесом как телекоммуникационным наследием. Когда-то это имело смысл и неплохо получалось. Сейчас у нас другие приоритеты",- пояснил он и добавил, что сейчас в портфеле оператора около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений (АМС), он самый большой на рынке.