"Ростелеком" ожидает роста стоимости акционерного капитала в три раза
"Ростелеком" ожидает роста стоимости акционерного капитала примерно в три раза до 2025 года
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" ожидает, что с учетом ускоренного развития кластеров стоимость его акционерного капитала увеличится примерно в 3 раза до 2025 года, сообщает компания.
"С учетом ускоренного развития кластеров реализация стратегии до 2025 года позволит обеспечить рост: акционерного капитала – примерно в 3 раза; свободного денежного потока — более чем в 2 раза; дивиденда на акцию — более чем в 2 раза", — говорится в сообщении.
"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБу — 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.
https://1prime.ru/telecom/20211116/835233655.html
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