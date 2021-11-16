МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" ожидает, что с учетом ускоренного развития кластеров стоимость его акционерного капитала увеличится примерно в 3 раза до 2025 года, сообщает компания. МТС улучшает дивидендную политику

"С учетом ускоренного развития кластеров реализация стратегии до 2025 года позволит обеспечить рост: акционерного капитала – примерно в 3 раза; свободного денежного потока — более чем в 2 раза; дивиденда на акцию — более чем в 2 раза", — говорится в сообщении.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБу — 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.