МОСКВА, 4фев — ПРАЙМ. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила о прекращении работы своего бюро в Москве. Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle

В четверг 3 февраля МИД России объявил о санкциях в отношении DW из-за ограничений против RT в Германии. В частности, Москва приняла решение закрыть корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро.

Кроме того, МИД собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Решение правительства РФ закрыть московский офис DW и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени, говорится в сообщении медиакомпании.