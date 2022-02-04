DW сообщила о прекращении работы своего бюро в Москве
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle сообщила о прекращении работы своего бюро в Москве
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4фев — ПРАЙМ. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила о прекращении работы своего бюро в Москве.
В четверг 3 февраля МИД России объявил о санкциях в отношении DW из-за ограничений против RT в Германии. В частности, Москва приняла решение закрыть корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро.
Кроме того, МИД собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Решение правительства РФ закрыть московский офис DW и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени, говорится в сообщении медиакомпании.
https://1prime.ru/telecom/20220204/835983435.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте