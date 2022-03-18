МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан России в рекламных роликах на YouTube. Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Ведомство также требует прекратить трансляцию антироссийских роликов в максимально короткие сроки, добавляется в сообщении Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что на видеохостинге показывают рекламные ролики с призывами выводить из строя железные дороги в России и Белоруссии.

Роскомнадзор подчеркнул, что выступает категорически против подобных рекламных кампаний, поскольку они носят террористический характер, угрожают жизни и здоровью граждан РФ.