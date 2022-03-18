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2022-03-18T13:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/telecom/20220318/836420186.html
Роскомнадзор потребовал остановить угрозы в адрес россиян в Youtube
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан России в рекламных роликах на YouTube. Ведомство также требует прекратить... ПРАЙМ, 18.03.2022
телеком, технологии, новости, роскомнадзор, google, youtube, реклама
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан России в рекламных роликах на YouTube.
Ведомство также требует прекратить трансляцию антироссийских роликов в максимально короткие сроки, добавляется в сообщении Роскомнадзора.
Ранее стало известно, что на видеохостинге показывают рекламные ролики с призывами выводить из строя железные дороги в России и Белоруссии.
Роскомнадзор подчеркнул, что выступает категорически против подобных рекламных кампаний, поскольку они носят террористический характер, угрожают жизни и здоровью граждан РФ.