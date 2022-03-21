МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России — его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании "Мегафона". Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp в России

Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.

"В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с 24 февраля.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% — он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

"Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт", — добавляется в исследовании.